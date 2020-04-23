Нацбанк купил на межбанке $600 миллионов с начала месяца

Национальный банк Украины (НБУ) в апреле купил на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов около $600 млн.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время чистая продажа валюты Нацбанком с начала года составила около $800 млн.

"Если считать с начала года, нетто интервенции составляют "минус" $800 млн. После того как кризис спал и ажиотаж исчез, НБУ с начала этого месяца успел выкупить в свои резервы более $600 млн", – сказал Чурий.

В свою очередь заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что Нацбанк ожидает, что к концу 2020 года его резервы превысят $27 млрд с учетом кредитов от официальных доноров.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в марте купил на межбанковском валютном рынке $264 млн и продал – $2,45 млрд, тогда как в феврале регулятор купил – $734 млн, продал – $45 млн.