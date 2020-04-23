Авиатрафик в Европе из-за коронавируса упал на 90%

Авиатрафик в Европе из-за пандемии сейчас находится на уровне 10% от того, который был год назад.

Таковы данные Международной ассоциации авиационного транспорта (IATA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Сейчас мы оцениваем, что спрос для европейских пассажиров снизится на 55% в 2020 году по сравнению с 2019 годом", - сказал вице-президент IATA по Европе Рафаэль Шварцман, отметив, что положение отрасли авиаперевозок продолжает ухудшаться.

Ущерб в обороте для европейских авиакомпаний в 2020 году оценивается в $89 млрд, что на $13 млрд больше по сравнению с предыдущей оценкой месяц назад.

Чуть больше недели назад организация, объединяющая 290 авиакомпаний, оценила в $314 млрд долларов падение оборота авиакомпаний на глобальном уровне в 2020 году. По сравнению с доходами 2019 года это падение на 55%.

"Очевидно, что перспективы европейских авиакомпаний становятся все более отчаянными", - сказал Шварцман, добавив, что на континенте 6,7 млн рабочих мест находятся под угрозой.

Оценки IАТА основаны на сценарии трехмесячных жестких ограничений трафика с последующим постепенным снятием ограничений на внутренние рейсы, затем на континентальные и, наконец, на межконтинентальные перелеты.