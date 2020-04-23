Провал голосования за "антиКоломойский" законопроект угрожает соцвыплатам, – Минфин

Провал голосования за принятие так называемого "антиКоломойского" законопроекта во втором чтении приведет к остановке многих статей бюджетных расходов, в том числе социальных.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Это будет архисложная и очень болезненная история. Мы остановим финансирование многих запланированных расходов, в том числе социальных. Одним словом, придется принимать непопулярные решения и идти на непростые шаги, которые почувствуют на себе все", – заявил Марченко.

Министр напомнил, что принятие законопроекта о банках №2571-д является последним невыполненным условием для получения новой кредитной программы МВФ, часть средств по которой планируется направить на финансирование госбюджета.

По словам Марченко, Украина надеется получить от МВФ $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества. Всего в 2020 году Минфин надеется привлечь в бюджет не менее $3,5 млрд от МВФ.

"Мы ведем переговоры относительно увеличения этой суммы. Надеемся получить первый транш до конца мая, меморандум мы уже согласовали на техническом уровне, осталось выполнить последнее условие и принять банковский закон (так называемый "антиколомойский")", – сказал глава Минфина.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада внесла изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Спикер Дмитрий Разумков пояснил необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка", на внеочередном заседании 30 марта.

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