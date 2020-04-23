Уволенные по собственному желанию могут получить помощь по безработице, – Центр занятости

Граждане, которые были уволенные с последнего места работы в период карантина (начиная с 12 марта) по собственному желанию и стали на учет в государственной службе занятости, будут получать пособие по безработице с первого дня получения статуса безработного.

Об этом сообщила заместитель директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чиновница пояснила, что на период карантина правило об отложенной выплате помощи по безработице для уволенных по собственному желанию применяться не будет.

"В нынешних реалиях для многих граждан увольнении по собственному желанию стало единственным возможным решением в условиях прекращения деятельности предприятий по объективным причинам. Поэтому выплата пособия по безработице, надеюсь, поможет этим людям пережить карантин и вернуться на рабочие места", – отметила Жовтяк.

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В ведомстве пояснили, что такая норма предусмотрена законом о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который вступил в силу 18 апреля.

Изменениями определено, что на период карантина для лиц, которые уволились с работы по собственному желанию, не действуют требования в части отсрочки выплаты пособия по безработице сроком до 90 дней. При этом общая продолжительность выплат пособий по безработице для таких лиц не может превышать 270 календарных дней.

В Службе занятости подчеркнули, что если человек уволился с предыдущего места работы по собственному желанию именно в период карантина и уже зарегистрировалась в службе занятости, ему не нужно подавать никаких дополнительных документов, а начисление пособия произойдет автоматически.