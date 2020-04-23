"Роснефть" ликвидирует дочернюю компанию из-за санкций США, – FT

Российская "Роснефть" близка к закрытию своей трейдинговой "дочки" Rosneft Trading, пострадавшей от санкций США.

Об этом сообщают источники издания Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как сообщалось, 18 февраля США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" – Rosneft Trading S.A. – в санкционный список (SDN List) за операции в Венесуэле. Крайний срок для компаний, чтобы свернуть операции с фирмой, установлен на 20 мая.

RTSA выступала продавцом части нефти и нефтепродуктов "Роснефти" большинству крупнейших мировых игроков рынка, включая европейские нефтяные компании BP и Royal Dutch/Shell, американскую ExxonMobil и все основные торговые дома, включая Glencore, Vitol и Trafigura.

После этого "Роснефть" перевела поставки венесуэльской нефти на подконтрольную швейцарскую TNK Trading International (TTI), однако 13 марта США ввели санкции и против этой компании.

После этого ряд крупных покупателей отказались принимать любые грузы, связанные с российской компанией "Роснефть" из-за опасения санкций.

В итоге "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех активов, связанных с деятельностью в этой стране, специально созданной правительством РФ компании в обмен на 9,6% собственных акций.