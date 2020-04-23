ЕБРР увеличил пакет помощи для существующих клиентов до 4 миллиардов евро

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил увеличение пакета солидарной помощи на 2020 год для существующих клиентов банка на 3 млрд евро – до 4 млрд евро.

Об этом сообщил старший советник по внешние связям ЕБРР Антон Усов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня совет директоров одобрил увеличение пакета солидарной помощи в текущем году на 3 млрд евро – до 4 млрд евро – для существующих клиентов банка уже в текущем году", – сообщил Усов по итогам заседания совета директоров банка 23 апреля.

Средства будут направлены на пополнение оборотного капитала компаний, поддержание ликвидности, торговое финансирование, реструктуризацию задолженности, добавил он.

Деньги поступят по упрощенной процедуре и будут доступны в ближайшее время.

"Для малого бизнеса предусматриваются программы как прямого финансирования, так и через банки-партнеры", – указал Усов.

Во избежание валютных рисков, акцент будет на кредитовании в гривне, уточнили в ЕБРР.

Кроме того, будут продлены услуги по консультационной поддержке на более выгодных, чем ранее условиях, свидетельствует решение совета директоров ЕБРР.

Общий объем обязательств, которые ЕБРР готовы взять на 2020-2021 годы на все страны составил 21 млрд евро.

Поскольку некоторые отрасли – как транспорт, туризм, услуги – пострадали больше других, им будет уделено особое внимание, добавил Усов.