Рябошапка обвинил Баканова в блокировании расследования дела "Приватбанка"

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов блокирует проведение ключевой экспертизы в одном из дел Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по "Приватбанку".

Об этом экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в своей колонке для Украинской правды, передает БизнесЦензор.

"Еще одно важнейшее для Украины производство может быть быстро завершено, как только друг президента, председатель СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по "Приватбанку". Уже несколько месяцев заблокированная руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении", – заявил Рябошапка.

Экс-глава ГПУ напомнил, что по закону сообщить о подозрении без установления экспертизой ущерба НАБУ/САП не имеют права.

Рябошапка также обвинил в блокировании расследования нового генпрокурора Ирину Венедиктову.

"Новый генеральный прокурор ищет пути не завершить расследование в отношении олигарха, который вывел миллиарды гривен из банка, а передать производство из НАБУ, не подконтрольного президенту, в СБУ, которая им контролируется", – заявил Рябошапка.

"При этом департамент Офиса генерального прокурора, который за несколько месяцев привлек к ответственности бывших владельцев более десятка банков за хищение средств, в первые дни нового руководства прокуратуры был ликвидирован", – добавил бывший генпрокурор.

В свою очередь глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова в своем обращении заявляет о приверженности прокуратуры отстаиванию интересов государства, в том числе в деле семьи Суркисов против государственного "Приватбанка".

"Это дело по своей важности – не просто спор. Вынесенное судом решение будет иметь большое значение для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией "Приватбанка". Ведь этот иск – лишь капля в море аналогичных: общая сумма требований к государству в таких делах составляет еще более 29 млрд грн. Сейчас это четверть бюджета здравоохранения", – заявила Венедиктова.

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Как сообщалось, в ноябре 2019 года Генпрокуратура передала в НАБУ уголовные производства, касающиеся возможных расхищений, совершенных бывшими собственниками "Приватбанка".

Генпрокуратура расследовала дело в выведении средств из "Приватбанка" бывшими владельцами с 2017 года.

В декабре 2017 года сотрудники Генеральной прокуратуры провели следственные действия в главном офисе ПАО "Приватбанк" в Днепре. При этом, как стало известно, перед этим генпрокурор Юрий Луценко якобы случайно встречался с экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским в Амстердаме.

Осенью 2018 года Луценко заявлял, что Генеральная прокуратура (ГПУ) установила перечень активов на $5,5 млрд, которые были приобретены за выведенные из "Приватбанка" перед национализацией средства.

"В настоящее время у нас новость в том, что мы установили колоссальные активы на $5,5 млрд, те что в конце схемы, – от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс", – говорил генпрокурор. В то же время, по словам Луценко, для применения к указанным активам каких-либо мер воздействия необходимо установить их конечного собственника – бенефициара.

Ранее привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита "Приватбанка" подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.