В Украине зафиксировано более 7,6 тысячи случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", - сообщает МОЗ.

По состоянию на утро 24 апреля поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.