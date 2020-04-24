"Запорожсталь" сменила прибыль убытком в 3,9 миллиарда

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" завершил 2019 год с консолидированным чистым убытком в размере 3,88 млрд грн, тогда как в 2018 году получил чистую прибыль 4,05 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету предприятия, обнародованному в четверг, отрицательный финансовый результат до налогообложения в 2019 году составил 4,49 млрд грн, тогда как доналоговая прибыль в 2018 году составляла 6,03 млрд грн.

При этом консолидированный чистый доход сократился на 21,5% - до 46,21 млрд грн.

Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 19 млрд грн.

Вместе с тем, без учета ассоциированных и дочерних предприятий непосредственно меткомбинат завершил 2019 год с чистым убытком 4,33 млрд грн против чистой прибыли в 2018 году в размере 4,72 млрд грн. При этом чистый доход предприятия за отчетный период снизился на 21,4%, до 46,49 млрд грн.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).