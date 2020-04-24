"Новая почта" переименовала свою компанию международных посылок

Компания "Новая почта Интернешнл" (Nova Poshta International, NPI), входящая в группу компаний "Новая почта", меняет название на "Новая почта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG).

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" сообщает БизнесЦензор.

"Мы меняем имя компании, поскольку хотим подчеркнуть, что удобно покупать онлайн можно не только в Украине. Слово International в предыдущем названии создавало границы и ограничения, а Global наоборот символически их стирает", - сообщает компания.

"Мы не просто перевозим товары из-за границы и из Украины в другие страны. Мы доставляем глобальное улучшение жизни в каждой коробке. Недосягаемое делаем доступным, доставляя товары из интернет-магазинов США и Европы. Мы привозим из Китая огромное количество самых разных вещей - от больших до мельчайших, улучшающих наш домашний комфорт и активную жизнь. Мы помогаем бизнесу, производителям и предпринимателям. Мы работаем с более чем 200 странами мира, разрушая границы между людьми, создавая прочные отношения и сотрудничество. И в этом заключается глобальный смысл", - прокомментировал Юрий Беневитский, директор "Новая почта Глобал".