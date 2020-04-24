В Финляндию чартером доставили украинских сезонных работников
Финляндия организовала чартерный рейс для украинских заробитчан на сезон сбора клубники.
Об этом со ссылкой на ТСН сообщает БизнесЦензор.
Это первый чартер, который финны организовали по просьбе своих фермеров. Полетело около двухсот украинцев. В общем к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около 1000 работников из Украины.
Списки лиц и спецрейсы согласовывают с Министерством иностранных дел Украины. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной.
После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин. В докоронавирусные времена за год в Финляндию на заработки ездили около 15 тысяч украинцев.
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