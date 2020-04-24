В Украине планируют внедрить массовое тестирование на коронавирус

В Украине планируют внедрить массовое тестирование на COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения - главный санврач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" в четверг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, будет внедрено ИФА-тестирование, которое показывает наличие иммунитета к болезни.

"Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения на наличие антител", - сказал он.

Ляшко отметил, что Украина будет "пятой страной в мире", где станут использовать такой метод. Однако в настоящее время такие тесты только проходят испытания.