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В Украине планируют внедрить массовое тестирование на коронавирус
В Украине планируют внедрить массовое тестирование на COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения - главный санврач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" в четверг.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
По его словам, будет внедрено ИФА-тестирование, которое показывает наличие иммунитета к болезни.
"Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения на наличие антител", - сказал он.
Ляшко отметил, что Украина будет "пятой страной в мире", где станут использовать такой метод. Однако в настоящее время такие тесты только проходят испытания.
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