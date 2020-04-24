БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
1 323 0

В Украине планируют внедрить массовое тестирование на коронавирус

В Украине планируют внедрить массовое тестирование на коронавирус

В Украине планируют внедрить массовое тестирование на COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения - главный санврач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" в четверг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, будет внедрено ИФА-тестирование, которое показывает наличие иммунитета к болезни.

"Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения на наличие антител", - сказал он.

Ляшко отметил, что Украина будет "пятой страной в мире", где станут использовать такой метод. Однако в настоящее время такие тесты только проходят испытания.

карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 