Доход "Укрзализныци" в 2019 году превысил 90 миллиардов.

АО "Укрзализныця" в 2019 году уплатила более 21,8 млрд грн (без учета НДС) налогов и сборов в государственный и местные бюджеты, что составляет 24% от чистого дохода компании, который составил 90,4 млрд грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

По словам и. о. главы правления компания Ивана Юрика, отчисления в бюджеты всех уровней выросли на 37% по сравнению с 2018 годом.

При этом темп роста объема уплаченных налогов значительно превышает темп роста доходов. Например, в 2018 году налоговая нагрузка составляла 19,1% чистого дохода, в 2017 – 17,8%, в 2016 – 15,6%.

"За прошлый год мы вынуждены заплатить около 4 млрд грн налога на землю, от которого освобождены почти все железные дороги мира, и еще 1,5 млрд грн акциза на топливо. На эти средства компания могла бы приобрести 196 новых пассажирских вагонов или 12 пригородных электропоездов в 10-вагонной комплектации", - сказал Юрик.

В 2019 год в госбюджет компания отчислила почти 11,9 млрд грн, из которых более 7,3 млрд грн – НДС, 1,8 млрд грн – налог на прибыль, 118 млн грн – дивиденды, 590 млн грн – военный сбор и другое. Более 8,2 млрд грн также ушло на уплату единого социального взноса.

Кроме того, в 2019 году на 52,5% увеличились отчисления в местные бюджеты и составили почти 9 млрд грн.