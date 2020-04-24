Один из крупнейших производителей яиц Украины сократил продажи на 28%

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в январе-марте 2020 года сократила продажи яиц на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 241 млн шт.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже, продажи яиц на экспорт за указанный период снизились в 2,3 раза - до 81 млн шт., в результате доля экспортных продаж составила 34% (против 56% в первом квартале 2019 года).