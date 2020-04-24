Кредиторам дали два месяца на выдвижение требований к ликвидируемому Минагропроду
Кредиторы имеют два месяца на выдвижение своих условий Минагропроду со дня публикации информации о реорганизации ведомства, говорится в сообщении о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Соответствующе объявление обнародовано в газете "Урядовый курьер" за 24 апреля.
Согласно сообщению, срок для выдвижения условий кредиторами установлен в соответствии с частью пятой статьи 105 Гражданского кодекса Украины.
Отмечается также, что постановление № 829 о реорганизации Минагропрода путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства было принято Кабинетом министров 2 сентября 2019 года.
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