Кредиторам дали два месяца на выдвижение требований к ликвидируемому Минагропроду

Кредиторы имеют два месяца на выдвижение своих условий Минагропроду со дня публикации информации о реорганизации ведомства, говорится в сообщении о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующе объявление обнародовано в газете "Урядовый курьер" за 24 апреля.

Согласно сообщению, срок для выдвижения условий кредиторами установлен в соответствии с частью пятой статьи 105 Гражданского кодекса Украины.

Отмечается также, что постановление № 829 о реорганизации Минагропрода путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства было принято Кабинетом министров 2 сентября 2019 года.