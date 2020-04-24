В Киевской области начали возвращать средства за неиспользованный газ

Компания "Киевоблгаз Сбыт" начала возвращать остатки неиспользованных средств всех участников акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 по март 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Киевоблгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Средства могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на банковский счет.

Начиная с 20 апреля в Личном кабинете на веб-сайте 104.ua будет доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления.

"Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании [email protected] заявление установленного образца или оставить подписанное заявление в специальной шкатулке, которая установлена на входе каждого из Центров обслуживания клиентов. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" находится по этой ссылке. Мы сможем оперативно вернуть средства сразу как получим вашу заявление", - сообщает компания.

Проверить состояние лицевого счета можно в любой момент на веб-сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (044) 39-49-104.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019-2020 года. Это был важный опыт и для нас, и для вас как потребителей, так как он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранении стабильной цены на него в течение отопительного сезона", - сообщает компания.