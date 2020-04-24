СНБО подготовило решение о продлении блокировки российских соцсетей

Вопрос применения санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" находится на контроле президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Совета обороны и национальной безопасности (СНБО), передает БизнесЦензор.

"С целью применения ограничительных мер (санкций) и подготовки заседания Совета секретарь СНБО Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабинет министров, Национальный банк Украины и Службы безопасности Украины с просьбой предоставить предложения по этому вопросу", – сказано в сообщении.

На основании предоставленных субъектами представления предложений подготовлен проект решения СНБО.

"Проектом решения СНБО Украины предусматривается применение санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и других", – отмечается в сообщении.

В СНБО уточнили, что указанный вопрос будет вынесен на заседание СНБО, которое состоится в ближайшее время.

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Как сообщалось, 10 апреля СБУ предложила Совету национальной безопасности и обороны продлить санкции в отношении социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. При этом тогда не сообщалось о предложении продлить санкции в отношении российских ресурсов Mail.ru и Yandex.

23 апреля СБУ предложила дополнительно продлить санкции против российских нитернет-сервисов "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.

Соответствующий указ президента опубликован 17 мая 2017 года и вступил в силу.

После введения запрета самые популярные российские соцсети и поисковики потеряли значительную часть аудитории, однако стабильно продолжали входить в двадцатку самых посещаемых сайтов в Украине.