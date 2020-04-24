Глава Минздрава отрицает закупку китайских костюмов для медиков по завышенным ценам

Министр охраны здоровья Максим Степанов называет манипуляцией информацию о закупке костюмов для медиков по завышенной цене.

Об этом глава Минздрава заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Закупка костюмов для медиков – нет никакого завышения (цены, – ред.). Сравнивают костюмы биологической защиты и костюм, который имеет название "рабочая одежда", – сказал Степанов.

"Министерство закупало костюмы биологической защиты, а не рабочую одежду… Говорить о том, что были завышенные цены, – банальная манипуляция, которая не имеет ничего общего с реальностью", – добавил министр.

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило, что Министерство здравоохранения закупило у малоизвестной фирмы китайские костюмы биологической защиты на 34,87 млн грн по 488,6 грн за штуку, тогда как украинский производитель был готов поставить их по 245 грн, однако министр Степанов отказался согласовать закупку.

В МЗУ подчеркивали, что единственным различием в предмете закупки было требование Минздрава предоставить сертификат ДСТУ EN 14126, который не является обязательным требованием и нуждается в дополнительной проверке. Согласно данным в системе Prozorro, предметом обеих закупок был "Костюм биологической защиты/комбинезон".