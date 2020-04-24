"Укртелеком" увеличил доходы от интернета на 7%

ПАО "Укртелеком" в январе-марте 2020 года сократил EBITDA на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 400 млн грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Маржа EBITDA за этот период сократилась на 0,5 процентных пункта - до 25,5%, а чистый доход на 5% - до 1,6 млрд грн.

В "Укртелекоме" подчеркнули, что ключевым положительным фактором влияния на доход компании является устойчивый рост поступлений от предоставления услуг интернета и передачи данных.

"По сравнению с прошлым годом, в первом квартале 2020 года указанные доходы увеличились на 7% - до 521 млн грн. При этом среднее потребление трафика одним абонентом домашнего интернета от "Укртелекома" выросло на 25% - до почти 117 Гбайт, а среди пользователей оптики - до 235 Гбайт, что в определенной степени обусловлено и внедренными в марте карантинными мерами", - отмечается в сообщении оператора.

В то же время, в целом доход от телекоммуникационных услуг "Укртелекома" в первом квартале текущего года снизился на 7% по сравнению с первым кварталом 2019 года - до 1,3 млрд грн.

По данным оператора, на это существенно повлияло уменьшение дохода от фиксированной телефонии, что является общемировым трендом для голосовых услуг. Доход "Укртелекома" от предоставления этой услуги в отчетном периоде составил 574 млн грн, что на 20,9% меньше показателя за январь-март-2019. Компания также сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% выросла дебиторская задолженность государства перед оператором за предоставление услуг льготным категориям населения - до 144 млн грн.

Капитальные инвестиции за первый квартал 2020 года составили 112 млн грн.

"Строго соблюдая меры по предотвращению распространения на территории Украины болезни COVID-19, "Укртелеком" продолжает реализовывать ряд проектов по развитию оптической инфраструктуры, позволяющей сокращать цифровой разрыв в стране. Оператор расширяет географию оптики, подключая к скоростному интернету жителей небольших населенных пунктов и социальные объекты", - уточняется в сообщении.

За первые три месяца 2020 года "Укртелеком" проложил почти 1,4 тыс. км волоконно-оптического кабеля и подключил к оптическому интернету около 100 медицинских и учебных заведений, а также 39 объединенных территориальных общин. Сеть интернет-доступа "Укртелекома" по итогам первого квартала текущего года охватывает 2430 городов и сел Украины.

Поступления от коммерческой аренды имущества, незадействованного в производственных процессах, увеличились на 24% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составили 87,5 млн грн. При этом в январе-марте текущего года "Укртелеком" перечислил 478 млн грн налогов в бюджеты всех уровней. В то же время, в компании отказались называть чистый финансовый результат за первый квартал.

Как сообщалось, "Укртелеком" в 2019 году сократил чистый доход 1,4% - до 6,357 млрд грн, показатель EBITDA вырос на 9,4% - до 1,766 млрд грн, маржа EBITDA - на 2,8 процентных пункта, до 27,8% по сравнению с 2018 годом. Капитальные инвестиции компании в 2019 году увеличились на 14,6% - до 692 млн грн.

В целом в 2019 году компания построила почти 4 тыс. км оптических линий связи.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.