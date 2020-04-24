Фирма Коломойского отсудила у "Приватбанка" добровольно выплаченные Нацбанку 17 миллионов

Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО "Арлан" (конечные владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) к "Приватбанку" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 17,3 млн грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Эти деньги ООО "Арлан" как поручитель "Приватбанка" по рефинансированию выплатило Нацбанку Украину на основании мирового соглашения, утвержденного постановлением Центральной апелляционного хозсуда.

Согласно выводам суда, ссылки "Приватбанка" на то, истец с заключением договора ипотеки взял на себя обязанность отвечать перед кредитором в полном объеме задолженности по кредитному договору "являются безосновательными, поскольку такая ответственность ограничена стоимостью предмета ипотеки, в т.ч. фактически признана третьим лицом (Нацбанком – ред.) с заключением мирового соглашения".

21 апреля Северный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе "Приватбанка" на решение Хозсуда Киева.

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Как сообщалось, 17 декабря 2019 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск АО "Никопольский завод ферросплавов" к "Приватбанку" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 21,85 млн грн, которые "Никопольский завод ферросплавов" как поручитель, выполнив мировую соглашение, выплатил Нацбанку в рамках частичного погашения задолженности "Приватбанка" по рефинансированию. В феврале 2020 года это решение подтвердил Северный апелляционный хозсуд.

Как сообщали в НБУ, указанные 21,85 млн грн соответствуют рыночной стоимости имущества (64 единицы железнодорожного подвижного состава - тепловозы, полувагоны), которое "Никопольский завод ферросплавов" передавал в залог для Нацбанка.

НБУ заявлял, что инициатором мирового соглашения был "Никопольский завод ферросплавов", и оно предусматривало возмо

НБУ сообщал об еще одном мировом соглашении с имущественным поручителем "Приватбанка" по рефинансированию – ООО "Арлан" (конечные бенефициары – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов). Предмет ипотеки в этом случае – недвижимость в Днепре. По мировому соглашению, ООО "Арлан" должно выплатить Нацбанку 17,35 млн грнжность погашения суммы обязательств в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. Однако завод досрочно погасил всю эту задолженность 6 сентября.