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Рада подтвердила изменения в регламент для принятия "антиКоломойского" закона

Рада подтвердила изменения в регламент для принятия

Верховная Рада отклонила все четыре проекта постановлений об отмене принятии в целом как закона законопроекта "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно противодействия злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

Как передает БизнесЦензор, соответствующие проекты постановлений №1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3 набрали от 48 до 61 голоса народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Все проекты были внесены депутатами, которые подали наибольшее количество поправок к так называемому "антиКоломойскому" законопроекту.

Читайте также: Рада внесла изменения в регламент для принятия "антиКоломойского" законопроекта

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада внесла изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Спикер Дмитрий Разумков пояснил необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка", на внеочередном заседании 30 марта.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про депутатів, які подали найбільше правок до "антиКоломойського" закону

Автор: 

ВР (2899) законопроєкт (1687) Коломойський Ігор (1775) парламент (1965) регламент (14) Приватбанк (1786)


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и шо, каламое подсирунили? радостно
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24.04.2020 14:17 Відповісти
Значит этой ******* собираться можно, а простым людям гулять нельзя?
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24.04.2020 14:57 Відповісти
Гуляй!Сходи в Лавру.
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26.04.2020 00:56 Відповісти
Й отару свою запроси.
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27.04.2020 10:45 Відповісти
слуги народа, ес, опзж, подонок вакарчук - мрази
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25.04.2020 14:09 Відповісти
А нагла харя цей Коломойський - вкрав в українців 5 млрд $ через Приват, а тепер хоче ще один транш
Як що б він закінчив як Березовський, то мало хто б про це жалівся
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26.04.2020 22:31 Відповісти

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