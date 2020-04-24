Скандального чиновника времен Януковича могут назначить в Министерство финансов

Василий Цушко – бывший министр экономики и глава Антимонопольного комитета времен президентства Виктора Януковича – претендует на должность заместителя министра финансов.

Как передает БизнесЦензор, соответствующая декларация Цушко, как кандидата на должность, обнародована на сайте НАПК.

Согласно документу, в прошлом году Цушко заработал 8 178 грн на основном месте работы в ООО "Украинское сырье ЛТД", а также получил 1 042 грн от предоставления имущества в аренду от ООО "Лоза ВА".

В 2019 году Цушко приобрел автомобиль Infiniti FX35 2006 года выпуска, а его жена – квартиру в Киеве площадью 2015 года. Согласно декларации, Цушко с женой развелся, но живет в ее квартире.

Василий Цушко является заместителем главы Социалистической партии Александра Мороза, избирался народным депутатом в 1994, 1998, 2002, 2006 годах, в 2005-2006 году возглавлял Одесскую ОГА, в 2006-2007 году был министром внутренних дел в правительстве Виктора Януковича. После победы Януковича на президентских выборах в 2010 году возглавил министерство экономики в правительстве Николая Азарова. После этого в конце 2010 года был назначен главой Антимонопольного комитета, которую занимал до марта 2014 года.

Как сообщалось, в марте в новом Кабмине Дениса Шмыгаля на должность министра здравоохранения был назначен детский кардиолог Илья Емец, который уже занимал эту должность в 2010-2011 годах во время президентства Виктора Януковича. После нескольких скандалов на должности Емец был уволен спустя три недели после назначения.