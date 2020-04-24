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Рада одобрила закон о допуске к речным перевозкам иностранных судов (обновлено)

Рада одобрила закон о допуске к речным перевозкам иностранных судов (обновлено)

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внутреннем водном транспорте".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующиго законопроекта №1182-1-д в первом чтении проголосовали 243 народных депутата.

Законопроект был определен как неотложный президентом Владимиром Зеленским 8 ноября 2019 года.

В пояснительной записке основной целью принятия документа указано является правовое урегулирование правоотношений в области внутреннего водного транспорта и установление экономических и организационных основ деятельности внутреннего водного транспорта.

Ожидается, что принятие проекта акта обеспечит унификацию терминологии в области водного транспорта и позволит исключить коллизии в соответствующей сфере законодательства.

"Цели проекта объединяют содействия развитию береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшение состояния речного хозяйства, содействие развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт", – отмечается в документе.

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Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, в частности, законопроект предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей.

"Он необходим для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки. Вместе с тем, это обеспечит развитие пассажирских перевозок, в том числе, международных", – отмечают в министерстве.

Кроме этого, принятие законопроекта позволит:

  • либерализовать рынок внутренних водных перевозок, допустив суда под иностранным флагом;
  • провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;
  • упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов;
  • развивать водный путь между Украиной и Беларусью Е-40, который сможет дать дополнительные 7 млн ​​тонн грузов в год на Днепре;
  • имплементировать европейские нормы, а также привлечь новые иностранные инвестиции.

Рада одобрила закон о допуске к речным перевозкам иностранных судов 01

Автор: 

ВР (2899) закон (1493) парламент (1965) ріка (85)


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Топ коментарі
+10
должно быть, кроме судов под флагом кацапстана и членов экипажа,которые посещали крым
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24.04.2020 15:21 Відповісти
+7
это позитивный момент!..
плюс!
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24.04.2020 14:50 Відповісти
+5
30 років не допускала... Куди подівся річковий флот??? Чому він за 30 років не просто не відновився, а повністю загнувся?
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24.04.2020 17:51 Відповісти
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это позитивный момент!..
плюс!
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24.04.2020 14:50 Відповісти
должно быть, кроме судов под флагом кацапстана и членов экипажа,которые посещали крым
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24.04.2020 15:21 Відповісти
Дак так и есть.
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24.04.2020 19:17 Відповісти
в херсоні кавунів на всіх перевізників не вистачить...
і ніякої білорусі: прийшла пора відновити давній готський маршрут по пд. і зх. бугах та горинню між ними
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24.04.2020 20:42 Відповісти
Ти по тому Південному Бугу ходив? Там такі пороги, що на човні простому не пройдеш, а ти "баржі з кавунами" провести хочеш... Поїдь у Первомайський район, у с. Мигія. Стань на березі і подивися на ріку. Ще рекомендую прогуляться пішки, кілометрів тридцять вниз за течією... Тобі вистачить, щоб твої мрії розтанули, як дим... Я б, тобі, пачку фото скинув, однак, вони у мене на плівку знімалися, а "оцифровка" мені без потреби....
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25.04.2020 08:09 Відповісти
ти накидав у воду камінців?...годі тут розповідати, що всі гідротехнічні споруди в україні здійснювали не українські, а якісь міфічні "радянські" гідро-будівельники...
шлюзи дніпрогесу, північно-кримський канал, гідроакумулюючі електростанції, - в порівнянні з ними побудова каналу на бузі то дрібниця...
хочете зневірити українців в їх можливостях?..не вдасться, тролю...закидають, тебе, кавунами так, що вмиєшся ними
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25.04.2020 15:43 Відповісти
Поїдь, подивися, а потім "тринди"... Я, після того, як написав тобі відповідь, зателефонував товаришеві - ми з ним були там в експедиції. Розповів про "готський шлях"... Він довго сміявся... Пообіцяв зв"язаться з директором заповідника "Гранітно-Степове Побужжя", який там розташований(контора - саме у Мигії), і розповісти "новий анекдот"... (Я на надувному човні з плоским дном, влітку, на середині русла, по кам"яному дну "човгав" там!!!).
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25.04.2020 15:57 Відповісти
розсмішив і потішив, якшо вважаєш, що заповідник завадить втіленню грандіозних і масштабних планів?)))
адже камінь, то не завада..в криму канал прокладений взагалі не по руслу ріки і він свого часу "спотворив" степовий крим...
зараз не до красот, коли в річках нема води...
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25.04.2020 16:16 Відповісти
"Тормоз"!!! Ти знаєш, яка там берегова лінія? Для того, щоб "піднять" воду в руслі, треба купу шлюзів будувать, бо там перепади висот, в деяких місцях, до двох десятків метрів. Побудуєш шлюзи - затопиш прибережні села, бо вони стоять на низьких берегах. Не простіше русло Дніпра від піщано-мулистих наносів очистить земснарядами?... От же ж, попадеться "впертюх" - "Хоч кілок на голові теши!...".
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25.04.2020 16:47 Відповісти
мені підказали, що ти користуєшся жіночими прокладками...от і мовчи в тряпочку цю
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25.04.2020 16:56 Відповісти
Я тобі їх у пельку краще запхну... Щоб ти свій ідіотизм суди не тягнув...
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25.04.2020 18:11 Відповісти
дискуссию изучил. Яр холодный - дуб!
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26.04.2020 11:27 Відповісти
ошибочка вышла, дуб - Алекесандр с номером
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26.04.2020 11:28 Відповісти
Частично согласен... Я - ДУБ... Об этот "дуб" многие "батраки лахтинские" расшибают головы... (Кстати, я горжусь тем, что мой предок, гайдамака, сотник восставших, получал "свяченый" нож под "дубом Зализняка", в Холодном Яру).
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26.04.2020 11:59 Відповісти
Где можно прочитать?
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24.04.2020 22:23 Відповісти
сайт ВР
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25.04.2020 09:36 Відповісти
Прочитал.есть пункт о юр и физ лицах страны агрессора и ссылка на Закон о санкциях в котором о членах команд судна нет и слова.т.е. моряки которые участвовали в перекрытии Керченского пролива при проходе наших катеров,вполне могут ходить по рекам Украины
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25.04.2020 13:36 Відповісти
Если их не идентифицировали и не открыли дело по факту участия в перекрытии, то понятно шо могут. Правда тада, нада банить вьезд всем кацапам поголовно, ибо одному богу извесно хто из них в чем участвовал. От токо у нас чогось за 6 лет даже визового режима с кацапстаном не ввели...
Не думал шо придется достраивать эту логическую цепочку...
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25.04.2020 13:53 Відповісти
Мог бы и не достраивать
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25.04.2020 13:58 Відповісти
Обстріляти кацапську баржу з прибережних кущів - дитяча забавка.
А якщо серйозно - то навіть зешмарклі розуміють що поставити міни та інші хитрі гаджети на фарватері - то вже дитяча забавка для мацкоффських матрасів матросів.. Під гаджетами я мав на увазі перш за все хімічну та біологічну зброю.
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25.04.2020 18:24 Відповісти
позитив у чому саме , у тому що будуть іноземці будуть у нас заробляти а ми такі багаті ?
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24.04.2020 16:46 Відповісти
В тому, що скасовує всю бюрократичну тягонину для величезної кількості власників моторних човнів. Хіба це не позитив???
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24.04.2020 17:09 Відповісти
ви закон прочитайте ...і постарайтеся мислити не тільки категорією "моторки" а категорією ДЕРЖАВИ ...спростити реестрацію вашої "моторки" можна й дозволу іноземним компаніям займатися тим чим ніодна нормальна країна не дозволяє іноземцям робити на своїй території ...
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24.04.2020 17:17 Відповісти
Мені чесно кажучи глибоко ******* на іноземні компанії. Питання було - в чому саме позитив? Я вказав в чому. Повторюю питання, - Хіба це не позитив???
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24.04.2020 17:31 Відповісти
вони там у зраді всі такі ...тому не дивуюсь ...їм глибоко по барабану Країна ...головне "лодочку" на халяву зарееструвати ...
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24.04.2020 17:33 Відповісти
обов"язково потрібно запускати чергову "монсанту" в країну для реестрації вашої лодочки ...майбуть потрібно просто повідміняти все дерьмо прийняте кабмінами папередніків , ні ?
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24.04.2020 17:35 Відповісти
Повторюю - ПО-ИП-АТЬ. З того лайна, яке діє зараз, взагалі ніхто окрім чиновників нічого не має, окрім головняка та геморою. І якщо хтось десь на горі, це колись прийняте на шкоду людяим лайно таки виряшим прибрати , то це таки добре. Адже держава має починатися саме з людей і працювати на благо людей.
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24.04.2020 17:46 Відповісти
я зрозумів ...вас 73 ...
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24.04.2020 17:49 Відповісти
Судячи з форумів про полювання та риболовлю, нас значно більше за 73... ))), а от вас явно менше за 27...
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24.04.2020 18:03 Відповісти
токо не удивляйся потом почему ты на растаможке лодки проэконмин 2к уй ... а потом на 20к остался без контрактов - потому шо все твои инвесторы тупа дали драпу
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24.04.2020 18:55 Відповісти
прекращай курить эту гадость... Это не токо вредно, а ще и незаконно...
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24.04.2020 19:22 Відповісти
А что плохогов конкуренции??? Вы тут плачетесь про национальный флот, а почему забываете про собственников грузов???

Хватит совок разводить!
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24.04.2020 18:17 Відповісти
при чем тут конкуренция ... шо американская фирма не может купить себе судно под флагом Укрианы???
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24.04.2020 18:57 Відповісти
Ну и нах американской компании судно под флагом Украины ?? Хто кому нужнее??? Штаты Украине чи Украина Штатам???
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24.04.2020 19:10 Відповісти
Україна Штатам нужнее, чем власним 73% громадянам-зрадникам
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26.04.2020 20:40 Відповісти
Давно пора цьому закону
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25.04.2020 06:27 Відповісти
ти стільки не живеш щоб казати давно ...в тебе все у майбутьньому якщо "каргіл" дасть тобі шанс на майбутнє ...
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25.04.2020 09:27 Відповісти
Завдяки саме Навігаційному акту і забороні завозити товари в Великобританію іноземним судам, Великобританія стала великою морською державою. Влада продовжує нищити економіку. Замість того щоб запровадити програму відновлення українського річкового флоту, вона допустила іноземні судна на наші річки. Тепер відродження українського судноплавства не відбудеться. Україна залишиться відсталою колонією.
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24.04.2020 17:32 Відповісти
30 років не допускала... Куди подівся річковий флот??? Чому він за 30 років не просто не відновився, а повністю загнувся?
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24.04.2020 17:51 Відповісти
Потому что монополия,цены на перевозку лупят. Вот никто и не ходит.
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24.04.2020 21:09 Відповісти
То есть вы предлагаете оставить эту монополию и в разы завышенные цены на перевозки грузов. Допускать к местным барыгам иностранных конкурентов 'это зрада зрадная, все верно?
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25.04.2020 01:32 Відповісти
Навіщо тоді дороги будувати, без річкового флоту їх однак фури роздовбають
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25.04.2020 06:35 Відповісти
Не бреши, ой не бреши, "щоб запровадити програму..." нам тільки інвестиції іноземні й допоможуть, інакше й риба передохне у Дніпрі.
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26.04.2020 10:45 Відповісти
Теперь украинские корабли поднимут флаги Панамы. Весь бизнес уйдет в один большой оффшор
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24.04.2020 17:36 Відповісти
В чем проблема? Пусть государство снижает налоги, чтоб флоту было удобнее и дешевле регистрироваться в Украине.
У нас люди оторваны от реальности. В стране действует огромное количество схем по минимизации налогов. Всего-то надо снизить налоги до разумного уровня и вся минимизация потеряет смысл, а бабки пойдут в бюджет, а не мимо...
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24.04.2020 18:20 Відповісти
Проблема в тролях. І в тому, шо який би закон не прийняла нинешня рада, тролям треба кров з носу розтрубий, що він херовий. І похер про шо той закон.Сюди навіть "Навігаційний акт" приплели, забули тільки згадати, що він приймався у 1649 році, коли ні ЗД, ні фур не було. Але ж то таке, головне ж лайна накинути...
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24.04.2020 18:30 Відповісти
не надо так яросноотрабатывать капитулянские гранты ... он даже если нечаянно шото хорошее сделает .. это не отменяет шо оно всю страну из супер плюса отправило на самое дно (еще до пандемии) и сдало все лаптестану на блюдечке
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24.04.2020 19:23 Відповісти
Ну и причем тут хер до ручки??? Принятый закон до лаптестана???
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24.04.2020 19:32 Відповісти
Та ні - Зе влада гарна і компентента, про таку владу мріють громадяни як у ЄС, так і у США.

Американці нам дуже заздрять у плані Зе президента, ніхто не сміється з Зе президента і взагалі він не бувший клоун і не пародіював попередних президентов України і сам не став пародією на президента, і взагалі землю України теж тепер спекулянти не зможуть купити через підставних осіб Мрії здійснюються.

Головне в це вірити
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26.04.2020 14:39 Відповісти
Хоч іноземці розчистять бур'яни на Дніпрі
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25.04.2020 06:30 Відповісти
Все правильно. Только вот у большинства пизнисменов с 90ых, выработалась привычка не платить налоги. Иногда даже до абсурда доходит, что содержание структуры и обслуживание прокладок плюс конвертация, стоят дороже, чем уплата налогов. И все равно...
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24.04.2020 18:25 Відповісти
Где запретительный пункт про кацапов???
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24.04.2020 18:46 Відповісти
ст.ст. 32, 45, 53
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24.04.2020 18:52 Відповісти
У кого крупнейший речной флот в Европе наверное упоминать не нужно?
Скоро! На всех реках Украины!
Рада одобрила закон о допуске к речным перевозкам иностранных судов - Цензор.НЕТ 726
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24.04.2020 18:51 Відповісти
Взаимосвязь???
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24.04.2020 19:03 Відповісти
Линейная!
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24.04.2020 19:06 Відповісти
Тоесть никакой... Ну да похер, правда ж??? Понятно ж и ежу, шо читать сам закон будут проценто 5 из всех кто открыл страницу, а знач и так схавают.
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24.04.2020 19:16 Відповісти
Рада одобрила закон о допуске к речным перевозкам иностранных судов - Цензор.НЕТ 6051 https://biz.censor.net/user/120185
Не. Не правда https://biz.censor.net/user/120185
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24.04.2020 19:19 Відповісти
Сдача украинских интересов в пользу Московии идёт быстрее чем цена на нефть падает.
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27.04.2020 08:10 Відповісти
Так всетаки лаптестан патроны гумонитарку, маски агентуре слугам божим будут подвозить баржами???
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24.04.2020 19:18 Відповісти
Тебе виднее на чем ты возиш...
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24.04.2020 19:24 Відповісти
Токо не надовот этих тупых детских сьездов. Или ты тоже мальчик в 42??
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24.04.2020 19:29 Відповісти
Россияне с барж будут десант в Киеве высаживать. Им достаточно было только шпиона президентом Украины сделать.
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27.04.2020 08:13 Відповісти
Якщо побачу корабель з кацапським прапором - закидаю коктейлями молотова з мосту! Смерть ворогам!
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24.04.2020 21:13 Відповісти
Оккупационный закон.
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24.04.2020 21:22 Відповісти
Треба піднімати статус Дніпра до рівня Дунаю
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25.04.2020 06:46 Відповісти
кінець мріям Нібулону про монополію на річках
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25.04.2020 10:58 Відповісти
Иностранных по флагу или владельцу?
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25.04.2020 11:45 Відповісти
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внутреннем водном транспорте". Источник: https://biz.censor.net/n3191315

О, це тепер на Дніпрі можна бачити баржі з кацапськими триколорами ?
Кляті Зе совкодрочери.
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26.04.2020 14:32 Відповісти
Це може означати, що українські судна змінять украінський прапор на якийсь офшорний. Податки підуть у країну прапора. Українське судно вже тіпа іноземне, а реальний судновласник виступає в ролі оператора або фрахтователя.
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26.04.2020 17:55 Відповісти
Украине деньги за фрахт не нужны. Нам лишь бы грузы по Днепру перевозили.
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27.04.2020 08:15 Відповісти
Этот закон принимали специально под Россию. А в Московии по рекам украинские суда не ходят, и азербайджанские, туркменские и иранские, только под россиским флагом. А вы спрашиваете как Крым могли сдать?
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27.04.2020 08:08 Відповісти

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