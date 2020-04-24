Рада одобрила закон о допуске к речным перевозкам иностранных судов (обновлено)

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внутреннем водном транспорте".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующиго законопроекта №1182-1-д в первом чтении проголосовали 243 народных депутата.

Законопроект был определен как неотложный президентом Владимиром Зеленским 8 ноября 2019 года.

В пояснительной записке основной целью принятия документа указано является правовое урегулирование правоотношений в области внутреннего водного транспорта и установление экономических и организационных основ деятельности внутреннего водного транспорта.

Ожидается, что принятие проекта акта обеспечит унификацию терминологии в области водного транспорта и позволит исключить коллизии в соответствующей сфере законодательства.

"Цели проекта объединяют содействия развитию береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшение состояния речного хозяйства, содействие развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт", – отмечается в документе.

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Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, в частности, законопроект предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей.

"Он необходим для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки. Вместе с тем, это обеспечит развитие пассажирских перевозок, в том числе, международных", – отмечают в министерстве.

Кроме этого, принятие законопроекта позволит: