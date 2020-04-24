Рада одобрила закон о допуске к речным перевозкам иностранных судов (обновлено)
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внутреннем водном транспорте".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующиго законопроекта №1182-1-д в первом чтении проголосовали 243 народных депутата.
Законопроект был определен как неотложный президентом Владимиром Зеленским 8 ноября 2019 года.
В пояснительной записке основной целью принятия документа указано является правовое урегулирование правоотношений в области внутреннего водного транспорта и установление экономических и организационных основ деятельности внутреннего водного транспорта.
Ожидается, что принятие проекта акта обеспечит унификацию терминологии в области водного транспорта и позволит исключить коллизии в соответствующей сфере законодательства.
"Цели проекта объединяют содействия развитию береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшение состояния речного хозяйства, содействие развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт", – отмечается в документе.
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Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, в частности, законопроект предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей.
"Он необходим для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки. Вместе с тем, это обеспечит развитие пассажирских перевозок, в том числе, международных", – отмечают в министерстве.
Кроме этого, принятие законопроекта позволит:
- либерализовать рынок внутренних водных перевозок, допустив суда под иностранным флагом;
- провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;
- упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов;
- развивать водный путь между Украиной и Беларусью Е-40, который сможет дать дополнительные 7 млн тонн грузов в год на Днепре;
- имплементировать европейские нормы, а также привлечь новые иностранные инвестиции.
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і ніякої білорусі: прийшла пора відновити давній готський маршрут по пд. і зх. бугах та горинню між ними
шлюзи дніпрогесу, північно-кримський канал, гідроакумулюючі електростанції, - в порівнянні з ними побудова каналу на бузі то дрібниця...
хочете зневірити українців в їх можливостях?..не вдасться, тролю...закидають, тебе, кавунами так, що вмиєшся ними
адже камінь, то не завада..в криму канал прокладений взагалі не по руслу ріки і він свого часу "спотворив" степовий крим...
зараз не до красот, коли в річках нема води...
Не думал шо придется достраивать эту логическую цепочку...
А якщо серйозно - то навіть зешмарклі розуміють що поставити міни та інші хитрі гаджети на фарватері - то вже дитяча забавка для мацкоффських
матрасівматросів.. Під гаджетами я мав на увазі перш за все хімічну та біологічну зброю.
Хватит совок разводить!
У нас люди оторваны от реальности. В стране действует огромное количество схем по минимизации налогов. Всего-то надо снизить налоги до разумного уровня и вся минимизация потеряет смысл, а бабки пойдут в бюджет, а не мимо...
Американці нам дуже заздрять у плані Зе президента, ніхто не сміється з Зе президента і взагалі він не бувший клоун і не пародіював попередних президентов України і сам не став пародією на президента, і взагалі землю України теж тепер спекулянти не зможуть купити через підставних осіб Мрії здійснюються.
Головне в це вірити
Скоро! На всех реках Украины!
Не. Не правда https://biz.censor.net/user/120185
патроныгумонитарку, маски агентуреслугам божим будут подвозить баржами???
О, це тепер на Дніпрі можна бачити баржі з кацапськими триколорами ?
Кляті Зе совкодрочери.