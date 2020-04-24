airBaltic обнародовала график возобновления рейсов в Украину

План перезапуска полетов airBaltic предусматривает, что авиакомпания возобновит рейсы из Риги в Киев в июне, и запустит сезонный маршрут в Одессу в августе.

Об этом говорится в рассылке авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Открытые в прошлом году сезонные рейсы Рига-Львов в период летней навигации 2020 года обслуживаться не будут.

airBaltic планирует возобновить полеты с 13 мая, если правительство Латвии не будет вводить новые ограничения.

На первом этапе авиакомпания будет выполнять ежедневные рейсы только из Риги в 14 городов: Амстердам, Стокгольм, Брюссель, Париж, Копенгаген, Франкфурт, Гамбург, Хельсинки, Лондон, Мюнхен, Осло, Таллинн, Вильнюс и Москву.

В июне из Риги будут добавлены рейсы в Киев, Берлин, Палангу, Вену, Барселону, Дублин, Дюссельдорф, Рейкьявик, Милан, Афины, Ниццу, Мадрид, Малагу, Лиссабон и Сплит.

Также в этом месяце airBaltic перезапустит полетную программу из Таллина в Амстердам, Париж, Лондон, Осло и Берлин, а также из Вильнюса в Амстердам, Париж, Берлин и Мюнхен.

В июле маршрутную сеть пополнят рейсы из Риги в Лиепаю, Минск, Турку, Варшаву, Прагу, Будапешт, Дубровник, Риеку, Катанию, Тель-Авив, Рим, Цюрих, Биллунн, Санкт-Петербург, из Таллинна в Вильнюс.

В августе возобновятся рейсы из Риги в Калининград, Гетеборг, Штутгарт, Тбилиси, Ларнаку и Одессу, из Таллинна в Брюссель, Вену, Копенгаген, Стокгольм, Малагу.

В октябре airBaltic перезапустит маршруты Рига-Тампере и Рига-Абу-Даби.

Утвержденный 23 апреля 2020 года обновленный план развития авиакомпании Destination 2025 CLEAN предусматривает, что airBaltic досрочно перейдет на однотипный флот, оставив в нем только 22 Airbus A220-300. Авиакомпания не будет возвращать в работу четыре Boeing 737-300 и 12 Bombardier Q400.

К концу 2023 года флот латвийского авиаперевозчика может вырасти до 50 A220-300 после получения ранее заказанных самолетов.