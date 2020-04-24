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Новини
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"Приватбанк" погасил выданное под гарантии Коломойского рефинансирование на 8 миллиардов

Государственный "Приватбанк" полностью погасил кредиты рефинансирования Национального банка, которые были получены еще до национализации под личные гарантии бывшего владельца банка Игоря Коломойского.

Об этом свидетельствуют данные отчетности НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Так, 22-23 апреля "Приватбанк" выплатил НБУ еще 2,34 млрд грн, в результате чего объем его задолженности по кредитам рефинансирования перед регулятором сократился до нуля.

Как сообщалось, в конце марта "Приватбанк" погасил долг по рефинансированию перед Национальным банком на 2,2 млрд грн.

В конце февраля "Приватбанк" выплатил Нацбанку еще 3 млрд грн долга по рефинансированию.

Напомним, 22 января Верховный Суд отклонил кассацию НБУ на решение судов низших инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки компании Коломойского ООО "Гаджибей".

В частности, Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.

Как поясняли источники в НБУ, это решение лишило смысла даже воздерживаться от погашения кредитов рефинансирования, которые банк обслуживал по повышенным ставкам в надежде на взыскание долга Нацбанком непосредственно с экс-владельца.

По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка", полученных за период 2008-2014 годов на сумму 9,2 млрд грн.

До недавнего времени задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования, полученным до его национализации в конце 2016 года, составляла около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности банка в 2018 году НБУ подал 148 исков против его бывшего владельца Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей.

По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Автор: 

Коломойський Ігор (1775) НБУ (9362) рефінансування (361) Приватбанк (1786)


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Топ коментарі
+21
Коломойський взяв, нарід погасив. Кінець епохи бідності, коломойського
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24.04.2020 16:04 Відповісти
+8
"Приватбанк" погасил выданное под гарантии Коломойского рефинансирование на 8 миллиардов - Цензор.НЕТ 1582
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24.04.2020 18:01 Відповісти
+7
"Приватбанк" погасил выданное под гарантии Коломойского рефинансирование на 8 миллиардов - Цензор.НЕТ 3326
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24.04.2020 18:00 Відповісти
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Коломойський взяв, нарід погасив. Кінець епохи бідності, коломойського
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24.04.2020 16:04 Відповісти
Зря что-ли Беня в выборы кукол вкладывался? Начиная Пиноккио и заканчивая остальным цирком. Теперь подсчитывает барыши

"Приватбанк" погасил выданное под гарантии Коломойского рефинансирование на 8 миллиардов - Цензор.НЕТ 8158
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24.04.2020 21:58 Відповісти
"Приватбанк" погасил выданное под гарантии Коломойского рефинансирование на 8 миллиардов - Цензор.НЕТ 2968
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24.04.2020 17:59 Відповісти
Судя по картинке, бабки Гонтарева ********?
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25.04.2020 17:41 Відповісти
Не сама, але хід думок у тому напрямку!)
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27.04.2020 10:39 Відповісти
"Приватбанк" погасил выданное под гарантии Коломойского рефинансирование на 8 миллиардов - Цензор.НЕТ 3326
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24.04.2020 18:00 Відповісти
"Приватбанк" погасил выданное под гарантии Коломойского рефинансирование на 8 миллиардов - Цензор.НЕТ 1582
показати весь коментар
24.04.2020 18:01 Відповісти
"Приватбанк" погасил выданное под гарантии Коломойского рефинансирование на 8 миллиардов - Цензор.НЕТ 4663
показати весь коментар
24.04.2020 18:02 Відповісти
"Приватбанк" погасил выданное под гарантии Коломойского рефинансирование на 8 миллиардов - Цензор.НЕТ 9495
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24.04.2020 18:02 Відповісти
Ой помню,помню, я той час,
всі плакали за ним.
Ніколи ***** гроші не довіряв з часу заснування Привата
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27.04.2020 00:55 Відповісти
Странно, если любой "гарант" по кредиту не вернет деньги, то с него снимут последнее. А жидок беня лучше? В Израиль не срыгнул, боиться гнида, что выдадут США его евреи. В ******** начал тянуть Украину. И эта вороватая падаль не сидит. Жаль.
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24.04.2020 20:06 Відповісти
НУ, ВОТ И КОНЕЦ "ЭПОХИ БЕДНОСТИ" - ДА ЗЕ-ДЕБИЛЫ???
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24.04.2020 23:23 Відповісти
так поробарриги чому прошенко чз суди інтерпол не розібрався із коломойським ,разом крали,і зе привели в крісло.
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26.04.2020 08:21 Відповісти
Не свисти, соловей.
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26.04.2020 10:18 Відповісти
Що- знову 5 років не вистачило? Та що ж ти будеш робити!
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27.04.2020 10:40 Відповісти
Не приватбанк погасил, а народ Украины погасил
Просто наш народ невероятный лох, раз после того как его поимел Беня, выбрал его же марионетку президентом.
Это как второй раз вложить деньги в МММ
Потому что тупые, ленивые, учиться не хотят, в голове одна извилина и то прямая которая держит уши, чтобы не упали. Вместо того чтобы над собой работать, слушают как овцы всяких информационных пастухов типа шариев, дубинских, лещенок, которых им создают олигархи.
Пастухи им всё разжевывают и говорят как нужно мыслить, потому что стаду и лень и просто не хватает мозгов самостоятельно анализировать.
Примечательно, что именно на постсоветском пространстве живет максимальное количество тупого стада, нуждающегося в пастухе, который им все разжует.
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25.04.2020 12:43 Відповісти
Вони не мають критичного мислення, втратили його ще від Хрещення
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26.04.2020 10:22 Відповісти
Я думаю, что еще раньше, поскольку приняли Крещение и дали возможность Володьке Кровавому стать Каганом Руси. Была правда попытка реформации со стороны Святополка прозванного Окаянным, кровным внуком Святослава Храброго, но как всегда , "мудрий нарід" выбрал себе Ярослава " Мудрого" - очередного хазарского ******** по линии Владимира! Плохо когда этот " Нарід" не читает своей истрии и не делает из нее выводов!
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26.04.2020 22:54 Відповісти
Та не дуже й багато тієї отари- десь близько 8 відсотків!)
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27.04.2020 10:41 Відповісти
погасил, Кколомойский тоже погасил бы, разве государство с других банков давно всё получило ?
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25.04.2020 14:08 Відповісти
https://glavcom.ua/economics/finances/sud-viznav-natsionalizatsiju-privatbanku-nezakonnoju-zmi-675797.html
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25.04.2020 21:11 Відповісти
Привата Коломойська жіночка сурьозна

"Приватбанк" погасил выданное под гарантии Коломойского рефинансирование на 8 миллиардов - Цензор.НЕТ 6391
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25.04.2020 22:22 Відповісти

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