"Приватбанк" погасил выданное под гарантии Коломойского рефинансирование на 8 миллиардов

Государственный "Приватбанк" полностью погасил кредиты рефинансирования Национального банка, которые были получены еще до национализации под личные гарантии бывшего владельца банка Игоря Коломойского.

Об этом свидетельствуют данные отчетности НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Так, 22-23 апреля "Приватбанк" выплатил НБУ еще 2,34 млрд грн, в результате чего объем его задолженности по кредитам рефинансирования перед регулятором сократился до нуля.

Как сообщалось, в конце марта "Приватбанк" погасил долг по рефинансированию перед Национальным банком на 2,2 млрд грн.

В конце февраля "Приватбанк" выплатил Нацбанку еще 3 млрд грн долга по рефинансированию.

Напомним, 22 января Верховный Суд отклонил кассацию НБУ на решение судов низших инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки компании Коломойского ООО "Гаджибей".

В частности, Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.

Как поясняли источники в НБУ, это решение лишило смысла даже воздерживаться от погашения кредитов рефинансирования, которые банк обслуживал по повышенным ставкам в надежде на взыскание долга Нацбанком непосредственно с экс-владельца.

По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка", полученных за период 2008-2014 годов на сумму 9,2 млрд грн.

До недавнего времени задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования, полученным до его национализации в конце 2016 года, составляла около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности банка в 2018 году НБУ подал 148 исков против его бывшего владельца Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей.

По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.