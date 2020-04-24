"Новая почта" начала доставлять посылки из Китая поездом

"Новая почта Глобал" (входит в группу компаний "Новая почта") начала доставлять посылки с китайской торговой площадки AliExpress в Украину поездом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

22 апреля из Китая в Киев прибыл железнодорожный контейнер с первой партией из 8 888 посылок с AliExpress для клиентов "Новой почты" весом 4 тонны. Весь путь занял 15 дней, что, по данным компании, в два раза быстрее аналогичных перевозок на рынке.

"Новая почта Глобал" успешно внедряет технологию мультимодальной доставки. Кроме чартерных грузовых самолетов, мы вводим доставку поездом. Он преодолевает путь из Гуанчжоу в Варшаву за 13 дней. Оттуда контейнер мы доставляем в Киев наземным транспортом, и это еще дополнительно два дня", - подчеркнула заместительница директора "Новой почты Глобал" Ольга Володина.

По ее словам, ключевое преимущество железной дороги - четкий маршрут, по которому поезда движутся в рамках расписания, без отклонений и задержек, что позволяет гарантировать клиентам соблюдение сроков доставки.

"Кроме того, железнодорожные контейнеры позволяют комбинировать отправления е-коммерс с грузами бизнес-клиентов, что позволяет удовлетворить потребности различных сегментов", - отметила Володина.

Как сообщалось, ранее "Новая почта" совместно с китайским логистическим оператором Cainiao, входящим в состав Alibaba Group, запустила доставку посылок из Китая чартерными грузовыми рейсами.