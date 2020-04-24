Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской области
Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорива.
Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №155/2020 от 24 апреля обнародован на сайте главы государства.
Согласно приведенной пресс-службой президента биографии, Виталий Федорив с февраля 2020 года временно исполнял обязанности председателя Ивано-Франковской ОГА. До этого чиновник работал заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области.
Как сообщалось, должность главы Ивано-Франковской ОГА до своего назначения вице-премьером в феврале 2020 года занимал нынешний глава правительства Денис Шмыгаль.
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