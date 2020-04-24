"Укравтодор" определил подрядчика строительства трех дорожных развязок под Киевом

"Укравтодор" определил победителя тендера по строительству транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп. По результатам тендерных процедур, которые проводятся в соответствии с правилами ЕИБ и ЕБРР победителями определен Euro-Asian Construction Corporation "Evrascon".

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

В "Укравтодоре" отмечают, что в этом сезоне должны быть выполнены основные работы по строительству трех развязок.

"Транспортные развязки - это не только разгрузки и ускорения маршрутов. Это необходимо сфере безопасности решения. Именно на этих участках на подъездах к Киеву ситуация осложняется стихийной застройкой пригорода", - подчеркнул глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Решения будут построены на трех участках:

строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-05 Киев-Одесса: Лот 1, км 15 + 390;

строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-05 Киев - Одесса: Лот 2, км 21 + 847;

строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21 + 767.

Выполнение указанных работ предусмотрено в рамках реализации проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к городу Киев" за счет средств займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Изначально в рамках проекту МФО должно было быть построено 5 развязок, но две из запланированных были исключены из проекта за отсутствия решения Киевсовета об отчуждении земли под развязки. В результате переговоров "Укравтодора" с международными партнерами была достигнута договоренность о проведении тендера на трех участках.

Строительство развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву.