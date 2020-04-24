Минэкоэнерго уволило членов набсовета "Укргидроэнерго" Шубина и Палайду

Министерство энергетики и защиты окружающей среды уволило Виталия Шубина и Олега Палайду с должностей представителей государства в наблюдательном совете ЧАО "Укргидроэнерго".

Соответствующий приказ министерства №260 от 23 апреля обнародован на сайте ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместо Шубина и Палайды на должности членов набсовета ведомство никого не назначило.

Как сообщалось, бывший до середины апреля 2020 года первым заместителем главы министерства энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин, а также руководитель ООО "Сети и системы" Олег Палайда были назначены членами наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" в качестве представителей государства в начале января 2020 года, сменив на соответствующих должностях Ольгу Буславец и Валентину Кальниченко.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5744,8 МВт.