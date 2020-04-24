Рада создала комиссию для расследования заявлений Уманского о схемах на таможне

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию "по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего проекта поставновления №3358 проголосовали 324 народных депутата.

Основной задачей ВСК определено расследование обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, которые привели к недополучению доходов госбюджета Украины в особо крупных размерах в период с сентября 2019 по настоящее время.

Главой ВСК избран депутат от партии "Батькивщина" Иван Крулько.

Постановлением также поручено Счетной палате провести внеплановый аудит деятельности ГФС, Налоговой и Таможенной службы за период с сентября 2019 года по настоящее время.

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Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского через три недели после назначения.

Уманский до отставки с поста министра финансов пытался инициировать отставку главы налоговой службы Сергея Верланова и главы таможни Максима Нефьодова.

После увольнения Уманский публично заявил, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, обратился с соответствующими заявлениями в Офис Генпрокурора и Службу безопасности Украины.

22 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что предложил экс-министру финансов Игорю Уманскому должность своего советника и планирует создать две группы специалистов для борьбы с возможными схемами ухода от налогообложения.