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Рада одобрила законопроект о независимости Госатомрегулирования

Рада одобрила законопроект о независимости Госатомрегулирования

Принят за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2372 в первом чтении проголосовали 295 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на восстановление государственного надзора за деятельностью субъектов хозяйствования в сфере использования ядерной энергии.

В частности, документом предлагается внести изменения в законы "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" в части нераспространения действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.

Авторы документа указывают, что предусмотренное указанными законами ослабление надзора в сфере ядерной энергетики противоречит обязательствам Украины перед МАГАТЕ, а также нарушают независимость органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности (Госатомрегулирования), что предусмотрено целым рядом подписанных Украиной международных соглашений.

Автор: 

ВР (2899) закон (1493) парламент (1965) атомна енергетика (332) ядерна безпека (152)


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