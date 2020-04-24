Количество ДТП в первом квартале выросло на 3%, – Нацполиция

Национальная полиция Украины в январе-марте 2020 года зарегистрировала 36,172 тыс. ДТП, что на 2,76% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении, в зарегистрированных ДТП травмировано более 6,37 тыс. человек (+20,8%), погибло 748 человек (+23,84%).

Наибольшее количество ДТП произошло в Киеве (9,241 тыс., на 1,6% меньше, чем годом ранее), в Одесской (3,327 тыс., +4,1%), Киевской (2,744 тыс., +3,2%), Львовской (2,472 тыс., +3,04%), Днепропетровской (2,686 тыс., +8,6%), и Запорожской (1,449 тыс., +18,67%) областях.

Наименьшее количество ДТП в течение трех месяцев текущего года было в Луганской области (193), Сумской (401) и Кировоградской (466) областях.

Наибольшее сокращение ДТП зафиксировано в Житомирской области - на 13,6%