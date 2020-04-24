Мобильным операторам не нужно требовать данные клиентов, – НБУ

Операторы мобильной связи смогут, как и раньше, предоставлять услуги мобильной связи своим пользователям, в том числе идентифицированным абонентам.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, нормы закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который вступает в силу с 28 апреля этого года, не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами.

"Поэтому беспокойство операторов мобильной связи вступлением в силу закона является необоснованным. После 28 апреля они, как и раньше, смогут без каких-либо ограничений предоставлять телекоммуникационные услуги", – подчеркивается в сообщении.

В частности, не нужно идентифицировать и верифицировать пользователей технических электронных кошельков (транзитных, аналитических):

открытие которых инициируется мобильным абонентом;

которые используются для "технических целей";

не связанные с инициацией переводов пользователем в пользу других лиц.

То есть оплата мобильной связи будет происходить без каких-либо изменений и ограничений.

В то же время, если клиент лично инициирует открытие электронного кошелька и намерен проводить перевод средств в пользу других лиц, тогда финансовые учреждения в рамках закона должны осуществить надлежащую проверку такого клиента, в том числе его идентификацию и верификацию.

"Закон возлагает на финансовые учреждения определенные обязанности, в частности, с целью изучения их клиентов. Вместе Национальный банк установит длительный переходный период – до 1 января 2021 года, чтобы все участники рынка имели достаточно времени для настройки своих автоматизированных систем и перестройки внутренних процессов", – отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Национальный банк обещаетт утвердить нормативные акты, которые урегулируют в том числе вопросы принятия мер по надлежащей проверке пользователей электронных кошельков до 28 июля. Со своей стороны финансовые учреждения смогут провести в 1 января 2021 года надлежащую проверку пользователей имеющихся электронных кошельков.

Что касается новых пользователей электронных кошельков, то финансовые учреждения должны осуществлять их надлежащую проверку в соответствии с собственными внутренними процедурами с учетом требований закона. Например, регулятор намерен предложить упрощенные процедуры идентификации пользователей лимитированных электронных кошельков. Финансовые учреждения смогут идентифицировать клиента, получив от него:

копии его идентификационных документов (паспорт и идентификационный код);

фотофиксацию клиента с его документом, удостоверяющим личность (паспорт).

Напомним, закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" вступает в силу с 28 апреля. Он устанавливает в частности новые требования к надлежащей проверки клиентов финансовых учреждений.