Нацбанк смягчил условия предоставления кредитов рефинансирования

Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

Соответствующие изменения утверждены постановлениями правления НБУ №53 и №54 от 23 апреля, которые вступают в силу 27 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечается в сообщении, первый тендер с удлиненным сроком рефинансирования состоится в следующий четверг.

При этом расширен перечень приемлемого залога для привлечения банками таких кредитов рефинансирования.

В частности, теперь в залоговый пул могут быть включены корпоративные облигации, выпущенные под государственные гарантии, и муниципальные облигации. Также эти же бумаги можно будет использовать для осуществления операций репо с Национальным банком.

При этом в обоих случаях решение о включении этих активов в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будет приниматься отдельным решением правления НБУ после проведения анализа активов.

"Такие изменения направлены, прежде всего, на поддержку достаточной ликвидности в банковской системе в условиях пандемии и карантина, которые негативно влияют на деловую активность и настроения бизнеса и граждан", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что вместе с ожидаемым введением в мае долгосрочного рефинансирования на срок до 5 лет они будут способствовать поддержке реального сектора экономики.

Как сообщалось, ранее глава Национального банка Яков Смолий анонсировал первый аукцион по предоставлению долгосрочных кредитов рефинансирования сроком до пяти лет для банков в первой половине мая.

В свою очередь замглавы НБУ Олег Чурий признал, что банки могут направить эти средства на покупку государственных облигаций. На это также надеется министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, Минфин с конца марта приостановил проведение аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Марченко ранее заявлял, что Минфин не планирует возобновлять заимствования на внутреннем рынке по крайней мере до конца апреля.