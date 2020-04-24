Аграрии засеяли больше половины запланированных площадей

Аграрии за неделю (с 16 по 23 апреля) посеяли еще 3 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур. Так, по состоянию на 23 апреля полевые работы проведены на площади 7,8 млн га, что составляет 52% к прогнозу (15,3 млн га).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики, передает БизнесЦензор.

В частности, посеяно:

яровой пшеницы - 119 тыс. га из прогнозируемых 132,5 тыс. га;

ярового ячменя - 1 млн 73 га из 1,1 млн га;

кукурузы - 2,4 млн га из 5,4 млн га;

сахарной свеклы - 199,8 тыс. га из 209 тыс. га;

подсолнечника - 3,2 млн га из 6,2 млн га;

сои - 237 тыс. га из прогнозируемых 1,4 млн га.

Наибольший прирост площадей за неделю произошел за счет посева кукурузы 1,4 млн га и подсолнечника 1,2 млн га.

Лидерами по темпам сева этой неделе были агропроизводители Николаевской (+314 тыс. га), Полтавской (+274 тыс. га) и Кировоградской (+257 тыс. га), Одесской (+247 тыс. га) и Запорожской (+218 тыс. га) областей.

Прогнозируемая площадь основных яровых культур (10 культур) составляет 15,26 млн га, что на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы.