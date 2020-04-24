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Нацбанк разрешил Таможне принимать наличную валюту для гарантии при транзите товаров

Нацбанк разрешил Таможне принимать наличную валюту для гарантии при транзите товаров

Национальный банк урегулировал возможность внесения нерезидентами наличной иностранной валюты на счета таможенных органов в качестве денежной гарантии при перемещении товаров транзитом по территории Украины.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №55 от 24 апреля и вступают в силу с 25 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечается в сообщении, решение принято для выполнения закона "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы".

Отдельно Национальный банк также уточнил, что осуществление расчетов в иностранной валюте по операциям по размещению, выплате дохода и погашению корпоративных облигаций, номинированных в иностранной валюте, может быть предусмотрено не только проспектом эмиссии, но и решением эмитента о проведении эмиссии среди заранее определенного круга лиц без осуществление публичного предложения.

Как сообщалось, Верховная Рада в сентябре 2019 года приняла закон о режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы, которая предусматривает механизм обмена таможенной информацией с 35 странами.

Закон вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита (NCTS). Присоединение к Конвенции позволит Украине ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени, получать информацию для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через третьи страны в пределах Договаривающихся сторон Конвенции по единым правилам.

Автор: 

валюта (2216) НБУ (9370) митний контроль (198) Державна митна служба (484)


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