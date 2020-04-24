Нацбанк разрешил Таможне принимать наличную валюту для гарантии при транзите товаров

Национальный банк урегулировал возможность внесения нерезидентами наличной иностранной валюты на счета таможенных органов в качестве денежной гарантии при перемещении товаров транзитом по территории Украины.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №55 от 24 апреля и вступают в силу с 25 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечается в сообщении, решение принято для выполнения закона "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы".

Отдельно Национальный банк также уточнил, что осуществление расчетов в иностранной валюте по операциям по размещению, выплате дохода и погашению корпоративных облигаций, номинированных в иностранной валюте, может быть предусмотрено не только проспектом эмиссии, но и решением эмитента о проведении эмиссии среди заранее определенного круга лиц без осуществление публичного предложения.

Как сообщалось, Верховная Рада в сентябре 2019 года приняла закон о режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы, которая предусматривает механизм обмена таможенной информацией с 35 странами.

Закон вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита (NCTS). Присоединение к Конвенции позволит Украине ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени, получать информацию для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через третьи страны в пределах Договаривающихся сторон Конвенции по единым правилам.