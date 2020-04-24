В Украине началось производство отечественных тестов на коронавирус, – Офис президента

В Украине началось производство ПЦР-тестов, и первая партия объемом 200 000 единиц отправляется в регионы.

Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ОП.

По его словам, на следующей неделе ожидается еще почти 400 000 таких тестов..

При этом Тимошенко не уточнил производителя отечественных тестов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил обеспечить финансирование для Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук для изготовления не менее 200 тыс. тестов. Однако, по словам главы ИМБИГ Сергея Комисаренко, финансирование до сих пор не выделено.

В ходе заседания правительства 22 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что тест-системы в Украине производит частная компания "Укргентех", а ИМБИГ якобы пока не подготовил свои предложения по производство тестов.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль усомнился в технической возможности ИМБИГ запустить серийное производство тестов.

Согласно реестру юрлиц, ООО "Укргентех" с уставным капиталом 1 000 грн основано в 2016 году, принадлежит директору Дмитрию Синюке, а также Бижану Шаропову и Любви Столяр.