Украина за два месяца импортировала газа на $234 миллиона, – Госстат

Украина в январе-феврале 2020 года импортировала 1 млрд 279,291 млн кубометров природного газа на общую сумму $234,216 млн, в том числе в феврале – 892,467 млн кубометров на $155,109 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в феврале 2020 года составила $173,8 за 1 тыс. кубометров, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года ($204,5).

Контрагентами за два месяца выступили компании из Германии – 582,504 млн кубометров газа на $128,672 млн, Швейцарии – 350,723 млн кубометров на $52,205 млн, Польши – 141,1 млн кубометров на $20,969 млн, Австрии – 83,59 млн кубометров на $14,055 млн, Словакии – 62,812 млн кубометров на $9,695 млн. Венгрии – 20,311 млн кубометров на $2,835 млн, Великобритании – 19,249 млн кубометров на $2,947 млн, Франции – 10,622 млн кубометров на $1,597 млн, Чехии – 8,381 млн кубометров на $1,242 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.