Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерновых до 60 миллионов тонн

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур в 2020 году до 60 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба министерства, прогноз был скорректирован в сторону уменьшения из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19, передает БизнесЦензор.

В начале апреля заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий прогнозировал, что урожай зерна в 2020 году может сократиться до 65 млн тонн.

Как сообщалось, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, составил рекордные 75 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.