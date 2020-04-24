Акции сервиса видеоконференций Zoom войдут в фондовый индекс Nasdaq

Акции сервиса видеоконференций Zoom Video Communications с 30 апреля войдут в расчет американского фондового индекса Nasdaq 100.

Как сообщил индексный провайдер Nasdaq Inc., акции Zoom заменят бумаги страхового брокера Willis Towers Watson, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эта компания находится в процессе слияния с другим страховым брокером – Aon.

За последние три месяца котировки акций Zoom взлетели более чем на 130%, в результате капитализация компании достигла $47,18 млрд.

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В среду компания сообщила, что число ее ежедневно активных пользователей превысило 300 млн за счет того, что люди стали больше пользоваться видеосервисами в режиме самоизоляции.

В ходе электронных торгов в пятницу цена акций Zoom подскочила почти на 5%. Значение индекса Nasdaq 100 за последние три месяца снизилось более чем на 6%.