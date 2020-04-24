Акции сервиса видеоконференций Zoom войдут в фондовый индекс Nasdaq
Акции сервиса видеоконференций Zoom Video Communications с 30 апреля войдут в расчет американского фондового индекса Nasdaq 100.
Как сообщил индексный провайдер Nasdaq Inc., акции Zoom заменят бумаги страхового брокера Willis Towers Watson, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Эта компания находится в процессе слияния с другим страховым брокером – Aon.
За последние три месяца котировки акций Zoom взлетели более чем на 130%, в результате капитализация компании достигла $47,18 млрд.
Читайте также: Нацкомиссия разрешила проводить собрания акционеров дистанционно
В среду компания сообщила, что число ее ежедневно активных пользователей превысило 300 млн за счет того, что люди стали больше пользоваться видеосервисами в режиме самоизоляции.
В ходе электронных торгов в пятницу цена акций Zoom подскочила почти на 5%. Значение индекса Nasdaq 100 за последние три месяца снизилось более чем на 6%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль