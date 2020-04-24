Украина присоединилась к заявлению ВТО о недопущении ограничений торговли

Украина присоединилась к заявлению членов Всемирной торговой организации (ВТО) об обеспечении открытой и предвиденной торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией в рамках пандемии COVID-19.

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

22 апреля 2020 года члены ВТО, в том числе Украины, распространили совместное заявление по обеспечению открытой и предсказуемой торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией в рамках пандемии COVID-19.

Соответствующий документ был создан в развитие заявления министров сельского хозяйства G20 о необходимости слаженного сотрудничества для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, в том числе и питания, в ответ на пандемию коронавирусной инфекции.

В совместном заявлении отмечается важность недопущения применения неоправданных ограничений экспорта сельскохозяйственной продукции, что могут нарушать глобальные цепи поставок и влиять на продовольственную безопасность других стран. Доля от глобального экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия подписантов заявления составляет более 63%. Также подписанты призвали всех членов ВТО к координации действий в этом направлении.

"Своевременное и точное предоставление информации о торговых мер, касающихся сельскохозяйственной и пищевой продукции, уровней производства, потребления и запасов, а также цен уменьшает неопределенность и позволяет правительствам, трейдерам, потребителям и производителям принимать обоснованные решения" - отметили участники совместного заявления.

Так, авторы совместного заявления, в частности, декларируют стремление:

обеспечить открытость и неразрывность цепей поставок с целью продолжения нормального функционирования международных рынков торговли сельскохозяйственной продукцией и ресурсами, играет важную роль в предотвращении нехватки продовольствия и обеспечении глобальной продовольственной безопасности;

воздерживаться от создания внутренних запасов продовольствия сельскохозяйственной продукции традиционно экспортируется, во избежание нарушений или искажений в международной торговле;

не устанавливать ограничений по экспорту сельскохозяйственной продукции и воздерживаться от введения необоснованных торговых барьеров по сельскохозяйственной и аграрной продукции, а также ключевых ресурсов сельскохозяйственного производства;

в случае введения чрезвычайных мер по сельскохозяйственной и аграрной продукции, предназначенных для борьбы с COVID-19, применение таких мер должно быть целенаправленным, пропорциональным, прозрачным, временными, соответствовать правилам соглашений ВТО, а также не создавать неоправданных барьеров для торговли возбуждать глобальные цепи поставок;

скорейшего информирования ВТО о любых мерах торговли, связанные с COVID-19, влияющие на сельскохозяйственную и аграрную продукцию, включая предоставление необходимых научных доказательств в соответствии с соглашениями ВТО;

поддержать усилия ВТО и других международных организаций по анализу влияния COVID-19 на глобальную торговлю и производство сельскохозяйственной и аграрной продукции;

участия в диалоге с целью улучшения уровня готовности и способности реагировать на региональные или международные пандемии, включая координацией на многостороннем уровне для уменьшения количества ограничений экспорта сельскохозяйственной продукции, в частности в рамках ВТО.

При этом особое значение придается необходимости соблюдения членами ВТО принципов прозрачности, пропорциональности и предсказуемости в случае введения торговых мер в ответ на распространение коронавируса. Также в заявлении отмечается обеспечение доступа к актуальной информации по уровню производства, потребления, запасов, цен на продукты, в частности, с помощью имеющихся международных механизмов мониторинга рынков.