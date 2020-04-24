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Нацбанк сократил покупку валюты еще в 2 раза

Нацбанк сократил покупку валюты еще в 2 раза

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 21 по 24 апреля купил на межбанковском валютном рынке $28,6 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Весь объем валюты был куплен в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching).

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Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 13 по 17 апреля купил на межбанковском валютном рынке $67,5 млн.

Напомним, за неделю с 6 по 10 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $327,7 млн, а продал – $44,5 млн. С 30 марта по 3 апреля Нацбанк купил на межбанковском рынке $248 млн.

Автор: 

валюта (2216) курс (1533) Міжбанк (328) НБУ (9370)


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