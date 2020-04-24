Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка беглого Арбузова

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ПАО "Украинский Бизнес Банк" ("Укрбизнесбанк") в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 23 апреля поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении 23 апреля выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Укрбизнесбанка", – сказано в сообщении.

По данным Фонда, вкладчики финучреждения получили 80,5 млн грн, что составляет 77,6% от общей гарантированной суммы.

Напомним, Нацбанк принял решение об отнесении "Укрбизнесбанка" к категории неплатежеспособных в декабре 2014 года, а в апреле 2015 года решил ликвидировать банк.

"Укрбизнесбанк" неофициально входил в сферу интересов сына экс-президента Выктора Януковича Александра, с 2003 по 2010 год банком руководил беглый экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов.