Оптовые цены на дизтопливо упали ниже 12,5 грн за литр

За неделю 17 - 24 апреля средняя стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте снизилась на 95 копеек за литр или на 6,5%, а минимальные цены упали ниже 12,50 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, минимальные цены 20 апреля зафиксированы на ресурс с отгрузкой из портов. В Николаеве компании группы "Трейд Коммодити" и в Одессе "Укртатнафта" опустили цены на турецкое дизтопливо до 12,45 грн/л, с "Пивденного" компания Orange Oil озвучивала цену 12,50 грн/л.

За неделю цены в портах упали на 1,2-1,5 грн за литр. в зависимости от порта и оператора.

На "северных" базисах – в Коростене и Новограде-Волынском – цены за неделю снизились в среднем на 1,1-1,15 грн/л. Компания "Анвитрейд" 20 апреля реализовала спотовые партии дизтоплива с Новограда-Волынского по 12,90 грн/л, в Коростене группа "Фактор" озвучивала цены на уровне 12,60 грн/л.

Кременчугский НПЗ за неделю опустил цены на 85 коп. – с 13,75 на конец прошлой недели до 12,90 грн/л.

В столичном регионе средняя цена снизилась ровно на 1 грн/л – с 14,05 до 13,05 грн/л. Минимальное ценовое предложение с нефтебаз в Киеве и области 20 апреля зафиксировано на уровне 12,70-12,80 грн/л.

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Мелкооптовые цены бензина А-92 за неделю снизились на 50 копеек – до 13,50 грн/л. С нефтебаз в Коростене этот вид топлива продается по 12,60 грн/л, "Укртатнафта" с Кременчугского НПЗ предлагает по 12,05 грн/л.

Цены на бензин А-92 в столичном регионе варьируются в пределах 12,05-13 грн/л.

По данным трейдеров, с 20-х чисел апреля котировки дизтопливо в Средиземноморье опустились до $160 за тонну (падение на 37% с начала месяца), в портах Северо-Западной Европы — до $220–230/т (-17-20%). Спред между "северными" и "южными" котировками вырос до рекордных для последних лет $60/т.