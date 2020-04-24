Малый бизнес получил 240 миллионов по программе льготных кредитов, – Ковалив

В рамках программы государственного кредитования "5-7-9%" малому бизнесу было выдано кредитов на почти 240 млн грн.

Об этом в интервью Укринформу рассказала председатель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, передает БизнесЦензор.

"Программа государственного кредитования "5-7-9%" – действительно долгожданная инициатива. Участниками программы могут быть как уже действующие предприниматели, так и те, у кого есть только идея и боится начать, или просто не имеет для этого необходимых ресурсов. За три месяца с момента запуска украинские банки, а их сегодня активно работант в программе 6, получили более 17 тыс. заявок. Уже выдано кредитов на почти 240 млн грн, а количество банков, которые будут давать такие кредиты, в ближайшее время возрастет до 20", – сказала Ковалив.

Она отметила, что сегодня "5-7-9%" – это не только стимул для бизнеса. Это может стать одним из методов помощи предпринимателям, которые несут существенные убытки из-за карантинных ограничений.

"Кроме того, это наша возможность уменьшить уровень безработицы. Мы даем кредит бизнесу, бизнес дает новые рабочие места или сохраняет существующие", –отметила заместитель руководителя ОП.

Как сообщалось, 15 апреля Кабинет министров расширил программу "Доступные кредиты "5-7-9" для поддержки малого бизнеса во время карантина, предусмотрев возможность рефинансирования существующей задолженности предпринимателей до 3 млн грн на срок до 5 лет за счет средств льготных кредитов.