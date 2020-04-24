БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 984 3

Польша собрала все разрешения для строительства газопровода из Норвегии

Польша собрала все разрешения для строительства газопровода из Норвегии

Газопровод Baltic Pipe, призванный уменьшить газовую зависимость Польши от России, получил все необходимые разрешения для начала строительства как сухопутной, так и подводной частей.

Об этом сообщил польский газовый оператор Gaz-System S.A., передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

В среду Западнопоморский воевода выдал разрешение на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в Польше.

"Получение этого разрешения означает, что Gaz-System может начать строительство всех газопроводов и объектов Baltic Pipe в Польше, как в море, так и на суше. Вскоре мы тоже подпишем контракт на выполнение строительно-монтажных работ для морского газопровода", – сказал президент компании Томаш Стемпень.

В сообщении Gaz-System отмечается, что часть будущего газопровода построят по современной технологии микротоннелирования, то есть примерно 600 метров трубы проложат под береговой линией, что позволит оставить нетронутыми морское побережье, а также пояс дюн и прибрежные скалы.

Ожидается, что строительство морской части Baltic Pipe начнется в этом году, а завершится через два года. Сдать в эксплуатацию этот газопровод планируется 1 октября 2022 года.

Читайте также: Финский концерн оформил контроль над партнером "Газпрома" по "Северному потоку-2"

Как сообщалось, трубопровод Baltic Pipe протяженностью 900 км позволит поставлять природный газ из Норвегии через Данию в Польшу и другие страны региона, а также осуществлять поставки газа из Польши в Данию и Швецию. Поставку газа предполагается начать в октябре 2022 года, что совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".

Стоимость газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро, затраты поделят поровну между собой датская Energinet and Gaz-System.

Польская госкомпания PGNiG в течение последних 11 лет приобретает лицензии на добычу на норвежском континентальном шельфе с целью поставок в Baltic Pipe. Сейчас компания владеет акциями 25 лицензий в регионе.

Автор: 

газ (7984) газопровід (1181) Данія (243) Норвегія (260) Польща (2459)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неужели и Газпром разрешил пшекам пересечь его Северные потоки 1и2?
показати весь коментар
24.04.2020 21:48 Відповісти
а кого интересует мнение Помойки вне её территориальных вод?
показати весь коментар
24.04.2020 22:11 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 