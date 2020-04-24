Польша собрала все разрешения для строительства газопровода из Норвегии

Газопровод Baltic Pipe, призванный уменьшить газовую зависимость Польши от России, получил все необходимые разрешения для начала строительства как сухопутной, так и подводной частей.

Об этом сообщил польский газовый оператор Gaz-System S.A., передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

В среду Западнопоморский воевода выдал разрешение на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в Польше.

"Получение этого разрешения означает, что Gaz-System может начать строительство всех газопроводов и объектов Baltic Pipe в Польше, как в море, так и на суше. Вскоре мы тоже подпишем контракт на выполнение строительно-монтажных работ для морского газопровода", – сказал президент компании Томаш Стемпень.

В сообщении Gaz-System отмечается, что часть будущего газопровода построят по современной технологии микротоннелирования, то есть примерно 600 метров трубы проложат под береговой линией, что позволит оставить нетронутыми морское побережье, а также пояс дюн и прибрежные скалы.

Ожидается, что строительство морской части Baltic Pipe начнется в этом году, а завершится через два года. Сдать в эксплуатацию этот газопровод планируется 1 октября 2022 года.

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Как сообщалось, трубопровод Baltic Pipe протяженностью 900 км позволит поставлять природный газ из Норвегии через Данию в Польшу и другие страны региона, а также осуществлять поставки газа из Польши в Данию и Швецию. Поставку газа предполагается начать в октябре 2022 года, что совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".

Стоимость газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро, затраты поделят поровну между собой датская Energinet and Gaz-System.

Польская госкомпания PGNiG в течение последних 11 лет приобретает лицензии на добычу на норвежском континентальном шельфе с целью поставок в Baltic Pipe. Сейчас компания владеет акциями 25 лицензий в регионе.