Кабмин уволил руководство Таможенной и Налоговой служб (обновлено)

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании вечером в пятницу, 24 апреля, уволил Максима Нефьодова с должности главы Государственной Таможенной службы,а Сергея Верланова – с должности Госналоговой службы.

Как передает БизнесЦензор, об этом находящийся на заседании народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.

"Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы Таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной налоговой службы", – сообщил депутат.

Свое увольнение подтвердил сам Нефьодов.

"Горжусь тем, что пришлось увольнять не только меня, а и всех заместителей. Денис Шендрик, Роберт Зелди, Сергей Петухов – не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу", – написал Нефьодов на своей странице в Facebook.

Увольнение руководства Таможенной службы и главы Налоговой подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль, уточнив, что также сегодня был уволен заместитель Государственной налоговой службы Дмитрий Венцковский.

"В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства", – написал Шмыгаль в Telegram.

Сейчас исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов службы Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой – на заместителя главы ГНС Михаила Титарчука, уточнили в пресс-службе Минфина.

Отметим, в опубликованном накануне интервью министр финансов Сергей Марченко заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб не позволит решить проблемы в этих ведомствах.

"Это не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик. Вместе с кадровыми решениями нужны институциональные изменения", – говорил Марченко.

Напомним, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского, назначив на эту должность Сергея Марченко.

После увольнения Уманский публично заявил, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, а также подтвердил,что дважды подавал документы на увольнение Нефьодова и Верланова, не утоняя конкретные кандидатуры новых руководителей.

Напомним, Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года по результатам конкурсного отбора назначил Максима Нефьодова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей.

Кабинет министров назначил победившего в конкурсе заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы 8 мая 2019 года.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров одобрил постановление о реорганизацииГосударственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.