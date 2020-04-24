Зеленский подписал изменения в регламент Рады для принятия "антиКоломойского" закона

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно противодействия злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, ранее на внеочередном заседании в пятницу Верховная Рада отклонила все четыре проекта постановлений об отмене принятии указанного закона, разблокировав его подписание.

Напомним, на минувшей неделе Верховная Рада внесла изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Спикер Дмитрий Разумков пояснил необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка", на внеочередном заседании 30 марта.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про депутатів, які подали найбільше правок до "антиКоломойського" закону