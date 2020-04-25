Экс-глава МВД Цушко претендует на пост главы Гостаможни, – СМИ

Бывший глава Антимонопольного комитета, экс-глава МВД Василий Цушко является главным кандидатом на пост главы Гостаможни.

Об этом сообщил ZN.UA источник на Банковой, передает БизнесЦензор.

Ранее Цушко подал е-декларацию на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, указав в графе "место работы" (или место будущей работы) Министерство финансов Украины, а занимаемую должность или должность, на которую претендует - "заместитель министра".

Василий Цушко в 2005-2006 гг. был председателем Одесской ОГА. В 2006-2007 гг. возглавлял МВД в правительстве Януковича. В течение 2009-2010 гг. руководил предвыборным штабом Януковича в Одесской области. В 2010 году - был министром экономики, и до 2014 года - глава АМКУ.

Как писал БизнесЦензор, Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько дней тому назад заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".