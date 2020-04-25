Крупнейший производитель яиц "Овостар" получил $20 миллионов убытка

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по итогам 2019 года получила $20 млн чистого убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018 году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету "Овостара", обнародованному в пятницу, его выручка в прошлом году сократилась на 16% – до $104,7 млн.

Основные факторы, влияющие на снижение: сокращение объема продаж яиц из-за значительного сокращения торговых операций, а также снижение цен как на местном, так и на экспортном рынках, особенно во второй половине года, говорится в документе.

Согласно ему, показатель EBITDA в 2019 году был отрицательным и составил $15,5 млн против положительного $21,9 млн в 2018 году. Среди основных факторов, повлиявших на EBITDA: снижение выручки, увеличение операционных расходов, в частности, административных на 36% и прочих на 66%, в том числе списание уничтоженного имущества и оборудования в двух пожарах, произошедших на Васильковской производственной площадке в 2019 году, уменьшение справедливой стоимости биологических активов.

Как пояснили в "Овостаре", отрицательный финансовый результат за год был в значительной степени обусловлен изменением справедливой стоимости биологических активов.

"Справедливая стоимость биологических активов существенно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к убыткам в размере $23,3 млн от переоценки в 2019 году", - отметили в компании.

Компания получила в отчетном периоде $6,3 млн валового убытка против $30,7 млн валовой прибыли в 2018 году.

Яичный сегмент "Овостара" сгенерировал 68% общей выручки (в 2018 году - 73%), сегмент яичных продуктов – 32% (в 2018 году - 27%).

При этом в 2019 году 49% всей выручки компании пришлась на экспортную деятельность. Продажи на Ближний Восток составили 30% от общей выручки (2018 году - 26%), продажи в Европейский Союз остались на уровне 2018 года и составили 16% от общей выручки. На яичный сегмент пришлось 68% от общей экспортной выручки, остальное - на сегмент яичных продуктов.

Активы группы в 2019 году были стабильными - $145,8 млн. Общий долг возрос на 12% и по состоянию на 31 декабря 2019 года составил $10,4 млн. Объем денежных средств снизился на 69% - до $4,5 млн.

В марте 2020 года "Овостар" получила новую кредитную линию от ОТП Банка на сумму EUR2 млн и установила новые условия погашения кредита в УкрСиббанке.

Говоря о перспективах на 2020 год, компания отметила, что в сложившихся условиях основное внимание будет уделено обслуживанию существующих производственных мощностей без их значительного расширения. По информации "Овостара", деятельность на экспортных рынках не пострадала, однако дальнейшее развитие событий зависит от успеха мер, принятых на местном и международном уровнях для обуздания кризиса и смягчения его последствий.

В "Овостаре" заметили, что компания внесла коррективы и инвестиционную программу. В 2019 году был начат заключительный 4-й этап инвестиционной программы на производственной площадке в Ставище (Киевской обл.), который первоначально должен был быть завершен к концу 2021 года. Однако в свете последнего кризиса руководство приняло решение о приостановке инвестиций. Ожидается, что в течение года будет завершено строительство только одного птичника, которое ведется в настоящее время.

Согласно отчету "Овостара", общий объем яиц, произведенных в Украине в 2019 году, вырос на 3% по сравнению с предыдущим годом - 16,7 млрд. Объем промышленного производства яиц в прошлом году увеличился на 5,2% - до 9,4 млрд яиц, или 56% от общего объема производства (2018 году: 55%). Доля "Овостара" в производстве промышленных яиц в 2019 году составила 17% (2018 году: 20%).

Со ссылкой на данные ассоциации "Союз птицеводов Украины", компания сообщила, что в 2019 году уровень потребления яиц в Украине составил около 280 яиц на душу населения против 275 яиц в 2018 году.

Объем производства рынка сухих яичных продуктов в Украине в 2019 году, по информации компании, увеличился на 4% - до 10,7 тыс. тонн, производство жидких яичных продуктов выросло на 10% - до 15,4 тыс. тонн. Доля "Овостара" в общем объеме производства сухих яичных продуктов в 2019 году составила 28% (2018 году: 29%), доля в общем объеме произведенных жидких яичных продуктов - 90% (2018 году: 89%).

Группа компаний "Овостар Юнион" - вертикально интегрированная публичная холдинговая компания, один из ведущих производителей куриного яйца и яичных продуктов в Европе. Производитель является сертифицированным экспортером в страны ЕС с 2015 года.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

"Овостар Юнион" в 2019 году сократил продажи яиц на 17% - до 1,147 млрд шт. Производство яиц снизилось на 2,3% - до 1,587 млрд шт. Доля экспорта в общем объеме реализации выросла в 2019 году на 4 п.п. – до 46%.